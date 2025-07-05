أول رد رسمي من الزمالك على الانتقادات الموجهة لجون إدوارد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك هجوم أحد الشخصيات التي لم يذكر اسمها على قرارهم في اختيار المدير الفني الجديد للفريق يانيك فيريرا رغم حصول هذا الشخص على فرصة للعمل بالنادي ولكن انتهت بـ "الفشل" على حد وصفه.

الزمالك قد أعلن تعاقد مع المدرب البلجيكي فيريرا يوم أمس الجمعة لقيادة الفريق في موسم 2025/2026، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وكتب عمرو أدهم عمر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت:"لماذا نستبق الأحداث؟.. لماذا لا نعطي أنفسنا الوقت للحكم على التجربة بموضوعية وفقاً للنتائج؟.. تعرض المجلس لنفس الموقف من نفس الأشخاص عند اختيار الكابتن أيمن الرمادي وبتوفيق من الله ودعم جماهيري واجتهاد المدير الفني وجهود اللاعبين تكللت تجربة الكابتن أيمن الرمادي بالنجاح وأصبح الزمالك بطلاً لكأس مصر".

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك:"لا يليق أن يتم مهاجمة التجربة قبل التعرف على نتائجها لاسيما إذا كان من يهاجم قد حصل على الفرص من النادي لصناعة تاريخ إداري أوفني ولكن انتهت هذه التجارب بالفشل دون ترك أي بصمة يمكن تذكرها، سلوك معتاد ظاهرة الغيرة على النادي وباطنه يعكس الرغبة في التواجد بغض النظر عن المؤهلات وهو ما يوضح ضحالة الفكر ومحدودية الأفق و حب الذات قبل النادي".

وأتم أدهم تدوينته:"الهدف واضح لكل من يمتلك قليل من الوعي وهو تصدير الضغوط إلى المجلس ومحاولة التشكيك في مرحلة هامة من مراحل بناء منظومة كرة القدم الجديدة بالنادي".

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