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"عرفت معكما معنى الروح والوفاء".. أوباما يوجه رسالة لشيكابالا وعبدالشافي بعد اعتزالهما

08:39 م الجمعة 04 يوليو 2025
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    شيكابالا وأوباما
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    عبدالشافي وأوباما
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    شيكابالا ومحمد عبدالسلام وأوباما
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    شيكابالا وأوباما
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ودّع لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي يوسف أوباما ثنائي القلعة البيضاء محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمد عبدالشافي بعد إعلان اعتزالهما عقب نهاية الموسم الماضي 2024/25.

ونشر أوباما، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، صورًا له مع الثنائي اليوم الجمعة مدونّا:"لم تكونا فقط زملاء في الملعب، بل كنتما الأهل، والأصدقاء، والقلوب الصادقة الطيبة، تشرفت أنّي قضيت معكما سنواتٍ من عمري، سنوات تعلّمت فيها منكم الكثير، خارج الملعب قبل داخله عرفت معكم معنى الروح الجماعية، والوفاء، والوقوف جنبًا إلى جنب".

وأتم لاعب بيراميدز الحالي تدوينته بـ:"شكرًا على كل لحظة ضحكنا فيها وتشاركنا فيها الحلم ستبقيان دائمًا في قلبي، وسأظل أفتخر أني كنت بينكما يومًا".

أوباما صاحب الـ 29 عاماً حاليًا كان قد تدرج بصفوف ناشئين الزمالك حتى تم تصعيده للفريق الأول موسم 2014/15 ثم خاض أكثر من تجربة على سبيل الإعارة واستمر لفترات داخل الزمالك قبل أن يرحل خلال الانتقالات الصيفية الماضية لصفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر.

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