"صبي وديع".. تعليق مميز من محمد منير على اعتزال شيكابالا

كتب - يوسف محمد:

علق المطرب محمد منير، على قرار محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وكتب منير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "في هذه اللحظات المؤثرة لنا جميعاً، نتذكر شيكابالا صاحب التاريخ المضئ والمجهود الوفير في نادينا الحبيب الزمالك وفي منتخبنا الوطني ، كما أتذكر شيكا وأعيننا تنظر إليه وهو صبي وديع في مدينة أسوان وأثبت لنا ما توقعناه له بمستقبل باهر".

وأضاف: "وفي هذه اللحظات كل الأماني بالمستقبل الباهر لأخي الصغير محمود عبد الرازق شيكابالا، ومزيد من الاستقرار والنجاح".

وأعلن شيكابالا اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي أمس الخميس الموافق 4 يوليو الجاري، بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات الكبيرة مع الفارس الأبيض.

ويعد شيكابالا هو اللاعب الأكثر تحقيقا للألقاب في تاريخ نادي الزمالك، حيث حصد خلال مسيرته مع الفريق الأبيض 18 بطولة.

ويذكر أن شيكابالا انضم إلى برنامج "الكورة مع فايق"، الذي يتم تقديمه عبر قناة "إم بي سي مصر"، تم توقيع العقود أمس الخميس عقب إعلان شيكابالا إعلان اعتزاله مباشرة.

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