كتب - يوسف محمد:

أقيم اليوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري، عزاء عمة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد الجارحي، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

وحرص عدد من نجوم الرياضة، على حضور العزاء وتقديم واجب العزاء إلى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على رأسهم محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

كما حرص حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على التواجد وتقديم واجب العزاء، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكان عضو مجلس إدارة الأهلي محمد الجارحي، أعلن أمس الأربعاء وفاة عمته، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب: "انتقلت إلي رحمة الله عمتي الحاجة/ أميرة عبدالقادر الجارحي".

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