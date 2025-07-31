كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الاتفاق السعودي اليوم، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق لوهافر الفرنسي.

وكشف نادي الاتفاق، أن كوكا وقع على عقد لمدة موسم واحد مع الفريق السعودي، مما يعني أن عقد اللاعب سينتهي بنهاية عام 2026.

وجاء إعلان الاتفاق عن ضم نجم منتخب مصر، من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله الكثير من المعالم، كما أن الفيديو تضمن بعض المشاهد للنادي الأهلي، الذي بدأ كوكا مشواره الكروي بداخله.

وخلال فيديو تقديم كوكا لاعبا في الاتفاق السعودي، ظهر اسم النادي من خلال بعض عناوين الصحف، كذلك عرض بعض نتائج المباريات القديمة والتاريخية للمارد الأحمر.

وعرض فيديو تقديم كوكا مع الاتفاق، عنوان صحفي يتعلق بالنادي الأهلي، حيث يعرض فوز الأهلي على حساب بايرن ميونخ، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

كما ظهر في الفيديو ذاته، عنوان صحفي آخر يحمل اسم محمود الخطيب وجاء نصه كالتالي: "الخطيب، لن ألعب في مصر لغير الأهلي ولو دفعوا مليون جنيه"، هو تصريح قديم لرئيس الأهلي الحالي خلال فترة تواجده كلاعب مع المارد الأحمر.

وتضمن فيديو تقديم كوكا مع فريق الاتفاق السعودي، عنوان من جريدة الأهلي، جاء نصه كالتالي: "أعطوني لاعبيكم أنافس بهم العالم".

وعرض الفيديو، عنوان آخر من إحدى الصحف، يحمل اسم محمود الخطيب أيضًا، لكن هذه المرة، يتعلق بعرض قدم له خلال فترة لعبه كرة القدم، من جانب نادي مونشنجلادباخ الألماني.

ويذكر أن أحمد حسن كوكا، كان قد بدأ مشواره في كرة القدم من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل الخروج للاحتراف.

وأشارت العديد من التقارير خلال الأيام الماضية، إلى اهتمام الأهلي بضم كوكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي، قبل أن ينضم رسميا للاتفاق السعودي.

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