محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي آخر تطورات أزمة الميراث مع والدته

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المستشار جلال صوابي، محامي الراحل ابراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق والذي توفي متأثرًا بالسرطان، تفاصيل الأزمة الأخيرة بين زوجته ووالدته والتي انتهت بالصلح بينهما.

وقال جلال صوابي في تصريحات خاصة لمصراوي: "منذ وفاة ابراهيم شيكا، بدأت وسائل التواصل الاجتماعي في شن حملة ضارية ضد زوجته هبة، اتهموها فيها بأنها تتاجر بمرض زوجها، بل وتداولوا صورًا زُعمت أنها لها بجانب جثمانه، وهذه كلها أكاذيب لا أساس لها من الصحة."

وأضاف: "قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية بإيداع بلاغات وإصدار بيان رسمي طالبنا فيه الجميع بتحري الدقة وعدم تداول الشائعات."

وأشار صوابي إلى أن الخلافات مع والدة الراحل وصلت لمرحلة قانونية على خلفية موضوع الميراث، موضحًا: "انتشرت معلومات مغلوطة لوالدة اللاعب عن وجود أموال كثيرة للراحل، وهذا بعيد تمامًا عن الحقيقة."

وتابع: " بناءً عليه وضحنا للرأي العام كل الامور دي لان بعض الأشخاص بدأو يتخذوا هذا الأمر كمسلك للحملة بتاعتهم ضد موكلتي، وحتى على الرغم من إنه في تطاول حصل من والدة ابراهيم وتطاول حصل من هبة نفسها لكن الموضوع ما وصلش للمحكمة، إحنا وصلنا للمحكمة في شق معين اللي هو الوصاية."

وحول القضية القانونية، قال: "القضية وصلت للمحكمة فيما يخص الوصاية على القُصّر، حيث تنظم النيابة الحسبية إدارة أموالهم وفقًا للقانون، والحمد لله تم التوصل إلى صلح بين الأطراف وانتهى الموضوع."

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة لرواد السوشيال ميديا: "لا أمانع في التعبير أو الكتابة، لكن من المهم التأكد من صحة المعلومات وعدم نشر أي إساءات أو وقائع غير صحيحة."