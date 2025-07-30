مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الاتحاد

0 0
20:00

فولهام

مباريات ودية -أندية

قادش

2 0
20:00

السد القطري

مباريات ودية -أندية

ليفربول

3 1
13:30

يوكوهاما مارينوس

جميع المباريات

إعلان

رسميا.. الزمالك يعلن ثامن صفقاته الصيفية

07:47 م الأربعاء 30 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد إسماعيل (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد إسماعيل لاعب زد
  • عرض 7 صورة
    محمد إسماعيل لاعب الزماك المحتمل (2)
  • عرض 7 صورة
    محمد إسماعيل لاعب الزماك المحتمل (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد إسماعيل لاعب الزماك المحتمل (3)
  • عرض 7 صورة
    محمد إسماعيل (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك رسمياً التعاقد مع محمد إسماعيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق زد بعقد لمدة 5 سنوات.

وقع صاحب ال 25 عاما، على عقود انتقاله إلى الفارس الأبيض اليوم، في جلسة جمعته مع جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك، بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب وناديه.

وتعد هذه الصفقة الثامنة التي يتعاقد معها الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سبق وأعلن النادي تعاقده مع 7 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأعلن نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، تعاقده مع كلا من: "المهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي وأحمد ربيع".

وكان محمد إسماعيل شارك خلال الموسم الماضي، رفقة فريق زد في 21 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

اقرأ أيضًا:

لافتة إنسانية من قائد ليفربول في مباراة يوكوهاما مارينوس

رسالة وداع وطموح جديد.. أول تعليق للويس دياز بعد رحيله عن ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك محمد إسماعيل صفقات الزمالك الصيفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

المجاني لن يتأثر.. مسؤول بالتأمين يكشف تفاصيل تعديل مساهمة المريض في الأدوية التجارية
سفير مصر الأسبق بإسرائيل يحذر تل أبيب: صححوا الأوضاع مع القاهرة
وفاة الفنان لطفي لبيب عن عمر يناهز 77 عامًا