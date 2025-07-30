رسميا.. الزمالك يعلن ثامن صفقاته الصيفية

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك رسمياً التعاقد مع محمد إسماعيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق زد بعقد لمدة 5 سنوات.

وقع صاحب ال 25 عاما، على عقود انتقاله إلى الفارس الأبيض اليوم، في جلسة جمعته مع جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك، بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب وناديه.

وتعد هذه الصفقة الثامنة التي يتعاقد معها الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سبق وأعلن النادي تعاقده مع 7 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأعلن نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، تعاقده مع كلا من: "المهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي وأحمد ربيع".

وكان محمد إسماعيل شارك خلال الموسم الماضي، رفقة فريق زد في 21 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

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