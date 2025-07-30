مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

نجوم دوري كوريا الجنوبية

1 0
14:00

نيوكاسل

مباريات ودية -أندية

النصر

- -
18:30

تولوز

مباريات ودية -أندية

ليفربول

3 1
13:30

يوكوهاما مارينوس

جميع المباريات

إعلان

"حتى لا نبكي على اللبن المسكوب".. رسالة من ممدوح عباس بشأن أحمد فتوح

03:47 م الأربعاء 30 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 10 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 10 صورة
    ممدوح عباس 1
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح من أحد الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور (1)
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح من أحد الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 10 صورة
    أحمد فتوح من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 10 صورة
    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

دافع ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، عن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد أزمته الأخيرة.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "لم أفهم هذه الضجة المثارة حول أحمد فتوح كابتن نادي الزمالك، فعقده ممتد والراجل عاشق لنادي الزمالك وأنا لست مع إعارته أو بيعه".

وأضاف: "حتى لا نبكي على اللبن المسكوب، فهو بالإضافة إلى كونه كابتن نادي الزمالك وظهيره الأيسر فهو الظهير الأيسر أيضا لمنتخب مصر وأشكركم".

وقرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، تحويل أحمد فتوح للتحقيق وتغريمه مليون جنيه وإيقاف مستحقاته، بسبب خروجه من معسكر الفريق لمرض أحد أقاربه، وظهوره بعدها في حفل الفنان راغب علامة في الساحل الشمالي.

اقرأ أيضًا:

بعد 7 صفقات.. هل أنهى الزمالك موسم الانتقالات الصيفية؟

هذا موقف صلاح.. الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بالكرة الذهبية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أحمد فتوح ممدوح عباس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سفير مصر الأسبق بإسرائيل يحذر تل أبيب: صححوا الأوضاع مع القاهرة
المريض يتحمل 70%.. التأمين الصحي يقرر تعديل مساهمة الأدوية
وفاة الفنان لطفي لبيب عن عمر يناهز 77 عامًا