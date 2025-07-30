"حتى لا نبكي على اللبن المسكوب".. رسالة من ممدوح عباس بشأن أحمد فتوح

كتبت-هند عواد:

دافع ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، عن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد أزمته الأخيرة.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "لم أفهم هذه الضجة المثارة حول أحمد فتوح كابتن نادي الزمالك، فعقده ممتد والراجل عاشق لنادي الزمالك وأنا لست مع إعارته أو بيعه".

وأضاف: "حتى لا نبكي على اللبن المسكوب، فهو بالإضافة إلى كونه كابتن نادي الزمالك وظهيره الأيسر فهو الظهير الأيسر أيضا لمنتخب مصر وأشكركم".

وقرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، تحويل أحمد فتوح للتحقيق وتغريمه مليون جنيه وإيقاف مستحقاته، بسبب خروجه من معسكر الفريق لمرض أحد أقاربه، وظهوره بعدها في حفل الفنان راغب علامة في الساحل الشمالي.

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