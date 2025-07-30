كتب - يوسف محمد:

ظهر اللاعب الإيفواري الشاب بالنادي الأهلي كاظم إبراهيما، في مباراة المارد الأحمر الودية أمس أمام إنبي أمس، على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة.

وحرص المدير الفني الإسباني للمارد الأحمر خوسيه ريبيرو، على إشراك اللاعب الشاب في الشوط الثاني من مباراة الفريق الودية أمام إنبي، في اللقاء الذي انتهى لصالح المارد الأحمر بهدفين دون مقابل.

ويعد هذا الظهور الأول للاعب الإيفواري، مع الفريق الأول للنادي الأهلي، بعد الإشادات الكبيرة، التي حصل عليها خلال الفترة الماضية من قبل مدربي قطاع الناشئين في الفترة الماضية.

ويبلغ كاظم من العمر 17 عاما فقط، فهو من مواليد عام 2007 وانضم إلى صفوف قطاع الناشئين بالأهلي موسم 2024-2025.

ويشغل صاحب ال 17 عاما مركز وسط الملعب، كما أنه يجيد اللعب بكلتا القدمين.

والجدير بالذكر أن الأهلي كان قد أعلن في وقت سابق، قيد صاحب ال 17 عاما مع الفريق، مما يعني أن اللاعب يمكنه المشاركة مع الفريق الأول للمارد الأحمر في الموسم المقبل 2025-2026، دون أن يؤثر على عدد الأجانب في الفريق.

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