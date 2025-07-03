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"ستبقى أسطورة للأبد".. الزمالك يودع قائده شيكابالا برسالة مؤثرة

11:24 م الخميس 03 يوليو 2025
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كتب - نهى خورشيد

ودع الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم، بعد إعلان اعتزاله بشكل رسمى.

ونشر الحساب بوستر مصمم بشكل خاص لـ شيكابالا مع تعليق:"كنت الفصل الأجمل في قصص الانتماء، تنتهي المسيرة، لكن يبقى الأثر".

الزمالك يودع قائده الأسطوري_Easy-Resize.com

وأضاف:"شكرًا لك يا شيكا على كل لحظة وكل ذكرى، ستبقى أسطورة الزمالك للأبد.. منك تعلمنا الوفاء والانتماء".

ويعتبر شيكابالا من مواليد 5 مارس 1986 بقرية الحصايا في أسوان، صعد للفريق الأول بنادي الزمالك وهو بعمر 15 عاماً.

ويذكر أن شيكابالا تزوّج عام 2018، ورُزق بابنيه آدم ونوح، ليختتم رحلته مؤخراً بإعلان اعتزاله كرة القدم عن عمر 39 عاماً.

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الزمالك يودع قائده الأسطوري_ الزمالك محمود عبدالرزاق شيكابالا اعتزال شيكابالا كرة القدم
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