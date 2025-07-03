كتب - يوسف محمد:

تلقى الوسط الرياضي العالمي صدمة قوية صباح اليوم الخميس، بعد إعلان خبر وفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا لاعب وسط ليفربول ومنتخب البرتغال وشقيقه أندريه سيلفا لاعب بينافيل.

ورحل الثنائي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا عن عالمنا اليوم، بعد التعرض لحادث سير مروع في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

ووفاة جوتا وشقيقه بعد تعرضهما لحادث سير، أعادت إلى الأذهان الكثير من الحوادث المشابهة التي أنهت حياة الكثير من نجوم كرة القدم حول العالم في سن صغير، بما في ذلك عدد من اللاعبين المصريين.

وفقدت الملاعب المصرية من قبل للعديد من لاعبي كرة القدم في سن صغير، بعد تعرضهم لحوادث سير.

رضا لاعب الإسماعيلي

وفي منتصف الثمانينات فقدت الكرة المصرية أحد أهم نجومها، وهو اللاعب محمد مرسي وشهرته "رضا" نجم النادي الإسماعيلي السابق، الذي وافته المنية في عام 1965 بعمر 26 عاما فقط، بعد تعرضه لحادث سير، خلال عودته من الإسكندرية الإسماعيلية، بعد الانتهاء من المشاركة في مباراة اعتزال نجم منتخب مصر والاتحاد السكندري رأفت عطية.

وتعد وفاة رضا نجم الإسماعيلي واحدة من أكبر الصدمات التي تلقتها الجماهير المصرية، خاصة وأن اللاعب رحل بعدما نجح في تخليد اسمه في قلوب أغلب الجماهير وبالأخص جماهير النادي الإسماعيلي، الذين كانوا يضعون عليه الآمال ليصبح أسطورة الفريق لسنوات طويلة.

محمد حازم لاعب الإسماعيلي

واستمرت لعنت منتصف العشرينات تطارد نجوم النادي الإسماعيلي، حيث غيب الموت أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدراويش وهو محمد حازم، الذي كثيرا ما هتفت الجماهير باسمه داخل المدرجات.

ورحل حازم عن عالمنا في 11 نوفمبر عام 1986 بعمر 26 عاما فقط، بعدما تعرض لحادث سير مروع على طريق (الإسماعيلية - القاهرة) خلال عودته إلى القاهرة، بعد المشاركة مع الدراويش أمام فريق غزل المحلة في مباراة بالدوري المصري.

محمد عمر الأكو لاعب المصري

وكان شهر نوفمبر من عام 1998 شاهدا على واقعة مأساوية أيضًا للرياضة المصرية، بعدما فقدت الملاعب المصرية أحد نجومها، حينما توفى محمد عمر الأكو مدافع النادي المصري البورسعيدي السابق، الذي رحل عن عالمنا بعمر 29 عاما بعد تعرضه لحادث سير.

ونجم المصري السابق تعرض لحادث سير في نوفمبر 1998، خلال قيادة سيارته على طريق دمياط بورسعيد، في صدمة كبيرة لكل متابعي كرة القدم المصرية وبالأخص جماهير بورسعيد، الذين فقدوا آنذاك أحد نجوم الفريق.

يوسف محيي لاعب الزمالك

وفي واحدة من أكبر الصدمات داخل الشارع الرياضي المصري، هز خبر وفاة صاحب ال 19 عاما يوسف محيي لاعب الاتحاد السكندري المعار من نادي الزمالك آنذاك، الوسط الرياضي المصري بشكل عام، بعد رحيل اللاعب اللاعب الشاب في حادث سير.

وكان محيي تعرض لحادث سير في منطقة وادي النطرون بالبحيرة، تسبب له بارتجاج في المخ، وتوفى بعد ساعات قليلة من نقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة.

أقرأ أيضًا:

"الموضوع انتهى".. حازم إمام يعلن الرحيل عن الزمالك ويوجه رسالة نارية

"تتعلق بمباريات المونديال".. أول قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد وفاة جوتا وشقيقه