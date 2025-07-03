بعد تجاهله في حفل خطوبة شقيق فتوح.. تفاصيل علاقة شيكابالا وأمير مرتضى

كتب- مصراوي:

شهدت الساعات الماضية، أزمة جديدة، بين محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لنادي الزمالك، وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة السابق.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو، لتواجد شيكابالا في حفل خطوبة شقيق أحمد فتوح، لاعب الفريق الأبيض، بالتزامن مع وجود أمير مرتضى أيضا ولكن تجاهل الثنائي بعضهما.

وظهر في الفيديو، دخول أمير مرتضى، على الترابيزة الخاصة بحضور نجم الزمالك، وبينهم شيكابالا، ولكن لم يتصافحا الثنائي، أو يتبادل الحديث أبدا، عكس ما فعله أمير مرتضى مع باقي اللاعبين.

أسباب الخلاق بين شيكابالا وأمير مرتضى

ووفقا لمصدر مقرب، أكد أن أسباب الخلاف بين الطرفين، يعود لهجوم مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، الدائم على محمود شيكابالا في الفترة الأخيرة، وهو ما أغضب اللاعب.

وأوضح المصدر، أن شيكابالا، قام مؤخرا بتقديم شكوى قضائية ضد رئيس نادي الزمالك السابق، يتهمه بالسب والقذف أمام الجميع عبر المنصات المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعني إلى توتر العلاقات بينه وبين نجله في الفترة الحالية.