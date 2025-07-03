كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

بعد تجاهله في حفل خطوبة شقيق فتوح.. تفاصيل علاقة شيكابالا وأمير مرتضى

05:15 م الخميس 03 يوليو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أمير مرتضى منصور ومرتضى منصور
  • عرض 12 صورة
    أوسوريو أمير مرتضى منصور
  • عرض 12 صورة
    أمير مرتضى منصور
  • عرض 12 صورة
    أمير مرتضى منصور
  • عرض 12 صورة
    أمير مرتضى
  • عرض 12 صورة
    شيكابالا
  • عرض 12 صورة
    شيكابالا
  • عرض 12 صورة
    شيكابالا
  • عرض 12 صورة
    حزن شيكابالا من مراسم الإعلان عن الشكل الجديد لكأس دوري أبطال أفريقيا
  • عرض 12 صورة
    شيكابالا (2)
  • عرض 12 صورة
    شيكابالا (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصراوي:

شهدت الساعات الماضية، أزمة جديدة، بين محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لنادي الزمالك، وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة السابق.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو، لتواجد شيكابالا في حفل خطوبة شقيق أحمد فتوح، لاعب الفريق الأبيض، بالتزامن مع وجود أمير مرتضى أيضا ولكن تجاهل الثنائي بعضهما.

وظهر في الفيديو، دخول أمير مرتضى، على الترابيزة الخاصة بحضور نجم الزمالك، وبينهم شيكابالا، ولكن لم يتصافحا الثنائي، أو يتبادل الحديث أبدا، عكس ما فعله أمير مرتضى مع باقي اللاعبين.

أسباب الخلاق بين شيكابالا وأمير مرتضى

ووفقا لمصدر مقرب، أكد أن أسباب الخلاف بين الطرفين، يعود لهجوم مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، الدائم على محمود شيكابالا في الفترة الأخيرة، وهو ما أغضب اللاعب.

وأوضح المصدر، أن شيكابالا، قام مؤخرا بتقديم شكوى قضائية ضد رئيس نادي الزمالك السابق، يتهمه بالسب والقذف أمام الجميع عبر المنصات المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعني إلى توتر العلاقات بينه وبين نجله في الفترة الحالية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا أمير مرتضى محمود شيكابالا الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

صندوق النقد: دمج مراجعتين من برنامج مصر وانتظار إصلاحات سبتمبر
سببان.. لماذا أجل صندوق النقد المراجعة الخامسة ودمجها بالسادسة؟
احسب إيجارك الجديد.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم وموعد تطبيقها