كتب- محمد خيري:

أكد جمال عبدالحميد نجم الزمالك السابق، أن محمد شريف سيكون مكسب جيد للنادي الأهلي في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيكون إضافة قوية لتدعيم خط الهجوم، ولم يتحدث بأي شئ عن عروض من الزمالك أو غيره.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "نادي الزمالك غنى بأبنائه، وهناك الكثير من أولاد النادي قادر على تولى المناصب، والمدربين الزمالكاوية في أغلب فرق الدوري المصري ويعملون في الخليج وبعض الدول العربية، ولديهم نجاحات كبيرة".

وأضاف: "جون إدوارد يرفض الاستعانة بـ النجوم الزمالكاوية خوفا من التأثير على "قيادته" لملف كرة القدم، ولذلك يريد الاستعانة من شخصيات من خارج النادي حتى يستطيع قيادتهم بنفسه، وبعدما حصل على الصلاحيات من المجلس قام بجلب مسئولين من خارج النادي".

وأكمل: "ما يحدث هو أول طريق الفشل، نادي الزمالك لديهم نجوم كبيرة لعبوا كأس العالم، ونجوم النادي قادرين على إدارة كل ملفات قطاع الكرة، ولا يوجد أي تفسير لجلب ناس من خارج النادي إلا أن جون إدوارد يريد "قيادة هؤلاء الأشخاص" ويخشى من وجود أبناء النادي لهذا السبب.. ولا يجوز مطلقا الاستعانة بأحد من خارج نادي الزمالك.