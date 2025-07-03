التقيا في المراهقة و3 أبناء.. قصة زواج ديوجو جوتا قبل أسبوعين من وفاته

كتبت-هند عواد:

تقلت كاردوسو زوجة البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، خبرا صادما بوفاة زوجها وشقيقه أندريه سيلفا، في حادث مروري وقع صباح اليوم، عبر مقاطعة زامورا الإسبانية.

قبل 12 يوما وبالتحديد يوم 22 يونيو الماضي، احتفل ديوجو جوتا بزواجه من صديقته المقربة وأم أبناءه الثلاثة كاردوسو بحفل زفافهما، وكتب نجم ليفربول عبر حسابه الرسمي على "إكس": "نعم إلى الأبد".

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، كان ديوجو جوتا وروت كاردوسو يعرفان بعضهما البعض منذ الصغر، وأصبحا لا ينفصلان منذ اللحظة التي التقيا فيها، ورافقه طوال مسيرته الكروية، من فترة وجوده في البرتغال إلى مغامرته الأخيرة في إنجلترا، بدايةً مع ولفرهامبتون ثم مع ليفربول.

ومع ذلك، لطالما فضّلت البقاء بعيدًا عن الأضواء، وكون الزوجان اللذان التقيا في سن المراهقة واستمرت علاقتهما لأكثر من عقد عائلة تكونت من ثلاثة أطفال: دينيس (2021)، ودوارتي (2023)، وطفلة صغيرة وُلدت في نهاية عام 2024.

وكانت علاقة جوتا وروت وطيدة، اتسمت بالدعم المتبادل والخصوصية، وكان لاعب ليفربول يشارك لحظات مميزة مع عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي، كاحتفالات عيد الميلاد، وصور زفافه، وولادة أطفاله.

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