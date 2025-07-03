كتب- محمد خيري:

فتح محمد صلاح نجم الزمالك السابق، النار على جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، بسبب اختياره لتعيين عبدالناصر محمد في منصب مدير الكرة، بالفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال "صلاح" خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "مين اللي اختار عبد الناصر محمد لمنصب مدير الكرة بنادي الزمالك؟".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "جون إدوارد المدير الرياضي صديقي وصاحبي شخصيا بعيدا عن الزمالك.. ولكن لازم حد يقعد معاه ويقوله أنت اخترته ليه ده بقاله كام سنه مشتغلش".

وأكمل: "عبدالناصر محمد ده راجل كبير ربنا يديله الصحه والعمر.. كبير في السن وبعيد عن الساحة بقاله كام سنه من أيام ما كان في إنبي".

واختتم تصريحاته: "أنا مش بتكلم عن خبرات.. أنا بقول جون إدوارد يقول هو اختاره ليه؟ ولو اختياره في صالح الزمالك وماله نروح النادي ونبوسه".

جدير بالذكر، أن عبدالناصر محمد عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك، خلال الساعات الماضية، وأصبح قريبا للغاية من منصب مدير الكرة في الفترة المقبلة، بدلا من وائل القباني الذي تم تقديم الشكر له.