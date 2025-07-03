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"سترك يارب".. تعليق صادم من أحمد شوبير على وفاة نجم ليفربول

12:04 م الخميس 03 يوليو 2025
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    زفاف دييجو جوتا (4)
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    عائلة دييجو جوتا (2)
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    دييجو جوتا مع ليفربول (1)
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    زفاف دييجو جوتا (3)
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    دييجو جوتا مع ليفربول (2)
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    زفاف دييجو جوتا (2)
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    زفاف دييجو جوتا (5)
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    عائلة دييجو جوتا (1)
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كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على وفاة البرتغالي، دييجو جوتا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في حادث سير.

وكتب أحمد شوبير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "خبر حزين وصادم ومفجع مصرع ديجو جوتا لاعب نادي ليڤربول هو وشقيقه في حادث تصادم مروع سترك يارب".

كشف صحيفة "آس" الإسبانية، تفاصيل وفاة البرتغالي البرتغالي دييجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي توفى اليوم الخميس 3 يوليو عن عمر ناهز 28 عاما، في حادث سيارة بعد أيام من زفافه.

ذكرت الصحيفة، أن دييجو جوتا توفى في حادث سيارة كان يقودها رفقة شقيقه، الذي توفي أيضًا، واشتعلت فيها النيران بعد انحرافها عن الطريق.

وأضافت الصحيفة، أن جوتا كان يسافر برفقة شقيقه على الطريق السريع A52، ضمن نطاق بلدية سيرناديّا، خلال الليل، وحوالي الساعة 00:30 من فجر الأربعاء، تعرضت السيارة التي كانا يستقلانها، من طراز لامبورجيني، للانفجار في أحد الإطارات أثناء محاولة تجاوز، ما أدى إلى خروجها عن الطريق.

وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة اللاعبين البرتغاليين على الفور.

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