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"وقع واتصور".. الزمالك يستعد للإعلان عن المدير الفني الجديد

11:14 ص الخميس 03 يوليه 2025
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (2)
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (9)
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (6)
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (7)
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (8)
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (5)
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (3)
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (7)
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (9)
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (8)
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كتب- محمد خيري:

يستعد نادي الزمالك للإعلان بشكل رسمي عن تعيين، البلجيكي يانيك فيريرا، مديرا فنيا للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ووصل فيريرا إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، ووقع على العقود بالفعل لمدة موسمين.

وأوضح المصدر، أن المدير الفني البرتغالي، خضع لجلسة تصوير، من أجل تقديمه بشكل رسمي اليوم عبر المنصات المختلفة للنادي الأبيض.

وأكمل المصدر، أن فيريرا سوف يتواجد داخل نادي الزمالك اليوم من أجل لتفقد المنشآت أيضا، والتعرف على أعضاء مجلس الإدارة..

واختتم المصدر، أن يانيك فيريرا، يتواجد معه 4 مساعدين، وسيتم تواجد عنصر مصري وحيد، لم يتم تحديده حتى الآن.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، وجه الشكر لأيمن الرمادي المدير الفني السابق، الذي رحل بعد انتهاء عقده، وحصل مع الأبيض على بطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

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