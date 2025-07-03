بعد أزمة مستحقاتها مع الزمالك.. من هي اللاعبة البرازيلية ميلكا لوبيسكا؟

كتب- محمد عبدالهادي:

أثارت اللاعبة البرازيلية ميلكا لوبيسكا دا سيلفا جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي المصري خلال الساعات الماضية، بعد نشرها رسالة علنية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، طالبت فيها مجلس إدارة نادي الزمالك بسداد مستحقاتها المالية المتأخرة.

وكانت ميلكا، لاعبة فريق الكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك سابقًا، قد نشرت صورة لشعار النادي معلقة: "ادفع مالي.. لم يدفعوا لي ما يدينوني به بعد.. سأبدأ بنشر الأدلة".

الرسالة لاقت تفاعلًا واسعًا بين جماهير الزمالك والمتابعين، خاصة وأن اللاعبة كانت أحد أبرز عناصر الفريق في الموسم الماضي.

من هي ميلكا لوبيسكا؟

ميلكا لوبيسكا، برازيلية الجنسية، تبلغ من العمر 35 عامًا.

تلعب في مركز الضارب الخارجي (مركز 4).

يتابعها عبر منصة إنستجرام أكثر من 8 آلاف شخص، وقد عُرفت بأدائها القوي وروحها القتالية داخل الملعب.

انضمت إلى الزمالك قادمة من نادي هالمستاد السويدي، بعد حصولها على جائزة أفضل لاعبة في الدوري السويدي موسم 2021-2022، ما لفت الأنظار إلى إمكانياتها الفنية الكبيرة.

إنجازات ميلكا مع الزمالك

خلال فترة تواجدها في الزمالك، قادت ميلكا الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي، حيث توجت مع الفريق بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد الفوز في النهائي على فريق الأنابيب الكيني بنتيجة 3-1.

كما ساهمت في تحقيق لقب كأس مصر لموسم 2022-2023، لتُسجل اسمها في تاريخ النادي الأبيض كلاعبة مؤثرة أسهمت في موسم استثنائي.