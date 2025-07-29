أول تعليق من مدرب إنبي بعد الهزيمة من الأهلي بثنائية وديا

كتب - يوسف محمد:

علق حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي، على هزيمة فريقه أمام الأهلي اليوم، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، على ستاد "مختار التتش".

وتلقى إنبي الهزيمة بثنائية نظيفة على يد النادي الأهلي، في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين على ستاد "مختار التتش"، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وقال الجمل في تصريحات عبر قناة الأهلي: "مواجهة الأهلي لم تكن ضمن خططنا للاستعداد للموسم الجديد، لكن عند طلب الأهلي مواجهتنا تحمست لهذا الأمر، خاصة وأنني كنت أرغب في متابعة بعض النقاط الخاصة بفريقي في مستويات أعلى".

وأضاف: "كنت أرغب في مشاهدة لاعبي فريقي في المستوى الأعلى قبل انطلاق الدوري، كان لدينا بعض الاختبارات القوية في المباراة لإيقاف لاعبي الأهلي، خاصة في ظل الجماعية التي يلعب بها الفريق".

واختتم الجمل تصريحاته: "محمد مجدى أفشة كان نجم المباراة الأول من جانب النادي الأهلي، حيث نجح في تسجيل هدف وكان مصدر الخطورة الأول للفريق خلال المباراة".

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة ودية أخرى، يوم الأحد المقبل أمام فريق بتروجيت، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

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