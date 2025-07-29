كتبت-هند عواد:

رد مصطفى "ميلا" منسق المهمات السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تصريح هبة التركي أرملة الراحل إبراهيم "شيكا" ناشئ الأبيض، بشأن رفض محمود شيكابالا قائد الفريق السابق المساهمة في علاج الراحل.

وقالت هبة التركي في مداخلة تلفزيونية: "شيكابالا ربنا يسامحه على قطع الأرزاق، كابتن زيزو كان عامل مبادرة أنه يلم فلوس من اللاعبين، شيكابالا قال له إنه يتاجر بمرضه، ومن أخبرني هو ميلا صديق شيكابالا المقرب، قال لي إن الموضوع تم فتحه في غرفة تبديل الملابس وشيكابالا قال إنه بيعمل حوار للمتاجرة بمرضه".

وكتب ميلا على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أؤكد بشكل قاطع أني عمري ما التقيت بزوجة المرحوم إبراهيم شيكا رحمه الله عليه في حياتي، ومحصلش أي تواصل بيني وبينها لا بشكل مباشر ولا غير مباشر".

وأضاف: "أما بخصوص الكلام اللي نُسب لي عن كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا، فهو كذب وافتراء تمامًا، وأنا أنفيه جملة وتفصيلًا، ولم أذكر لها أو لغيرها أي شيء يتعلق بكابتن شيكا بموقف خاص في أمور شخصية زي دي، الموضوع كله محض اختلاف، وأرفض الزج باسمي في أي خلافات أو سياقات ملفقة. أتمنى احترام الحقيقة وعدم استخدام اسمي في أمور لا تخصني بشيء".

واختتم ميلا: "وبما أننا في دولة قانون، سأقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وضد أي شخص يحاول الزج باسمي في صراعات وهمية كاذبة".

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