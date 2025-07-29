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"عواد أوقفها".. الكشف عن صفقة تبادلية كانت ستتم بين الزمالك والمصري

03:07 م الثلاثاء 29 يوليه 2025
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    أحمد عيد من تدريبات منتخب مصر
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    أحمد عيد
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    أحمد عيد
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    أحمد عيد
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    محمد عواد من تدريبات الزمالك
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    محمد عواد من تدريبات الزمالك
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    محمد عواد ومحمد صبحي
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    محمد عواد
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    محمد عواد
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    محمد عواد
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن صفقة تبادلية كانت ستتم بين فريقي الزمالك والمصري خلال الساعات الماضية ولكنها توقفت.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن الساعات الماضية شهدت مقترحًا لصفقة تبادلية بين الزمالك والمصري تقضي بانتقال الظهير الأيمن أحمد عيد لصفوف القلعة البيضاء وحارس المرمى محمد عواد للفريق البورسعيدي.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الصفقة توقفت بسبب تمسك محمد عواد بالاستمرار بصفوف الزمالك.

الزمالك لا يمتلك بمركز الظهير الأيمن سوى عمر جابر بعدما رحلّ أحمد محمود على سبيل الإعارة للاتحاد السكندري بجانب عدم التجديد للتونسي حمزة المثلوثي عقب انتهاء تعاقده.

وعلى الجانب الآخر يمتلك في مركز حراسة المرمى كل من: محمد عواد، محمد صبحي والمهدي سليمان بجانب الحارس الشاب محمود الشناوي.

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