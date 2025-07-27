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بعد أزمته.. إبراهيم سعيد ينشر صورا مع سيد عبد الحفيظ ويعلق

10:03 م الأحد 27 يوليه 2025
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    إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق
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    إبراهيم سعيد
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    إبراهيم سعيد لاعب إيفرتون السابق
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    إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق
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    إبراهيم سعيد
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نشر إبراهيم سعيد اللاعب السابق للأهلي والزمالك، صور تجمعه مع سيد عبد الحفيظ المدير السابق للكرة بالنادي الأهلي.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي منصة "فيسبوك": "شكرا لأخويا وكابتني سيد عبد الحفيظ علي وقفتك ومساندتك يابن الأصول، يدوم المحبة والخير".

وكانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على إبراهيم سعيد، يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025، بعد صدور حكم نهائي بحبسه لامتناعه عن سداد النفقة المستحقة لطليقته.

ثم قررت المحكمة إخلاء سبيل إبراهيم سعيد في القضايا المقامة ضده من طليقته وابنتيه، وذلك عقب قبول الطعن المقدم منه على حكم حبسه.

وأصدرت محكمة الأسرة قرارا بإعادة الممتلكات والمقتنيات التي صُدرت من إبراهيم ضمن قضية نفقة طليقته.

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إبراهيم سعيد حبس إبراهيم سعيد سيد عبد الحفيظ الأهلي الزمالك
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