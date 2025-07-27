16 صورة ترصد وصول بعثة الأهلي للقاهرة

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة، بعد انتهاء المعسكر الذي أقيم في دولة تونس.

ويستأنف الأهلي مرانه غدًا الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد، بداية من بطولة الدوري الممتاز.

ويعود الفريق إلى التدريبات، عقب نهاية معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية، وشهد خوض مباراتين وديتين، حيث فاز على فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم تغلب على فريق البنزرتي التونسي بخماسية نظيفة.

وكان خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق، عقد اجتماعًا مع طاقمه المعاون في ختام المعسكر الخارجي بتونس، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة والمرحلة الأخيرة من الإعداد قبل بداية منافسات الموسم.