مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

أرسنال

3 2
14:30

نيوكاسل

مباريات ودية -أندية

المصري

- -
19:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

فيسيل كوبه

1 3
13:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة القمة بعد إعلان قرعة الدوري المصري

04:32 م الأحد 27 يوليه 2025

مباراة القمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أقيمت اليوم الأحد مراسم قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، في مقر الاتحاد المصري بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

وأسفرت القرعة عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

ويقام الدوري المصري هذا الموسم، بمشاركة 21 فريقًا بعد قرار رابطة الأندية واتحاد الكرة بإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

ويلعب الدوري المصري هذا الموسم من دور واحد، كمرحلة أولى، تتقابل فيها جميع الأندية مع بعضها، ثم بعد ذلك يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين.

وستكون الـ7 أندية الأولى في المرحلة الأولى تتنافس في مجموعة تحديد البطل، والـ14 فريقا الآخرين في المجموعة الثانية لتحديد الهابطين.

ومن المقرر يهبط هذا الموسم من الدوري الممتاز إلى دوري المحترفين 4 فرق.

وتنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل وفقاً لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشارك في الدوري المصري أندية الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الاتحاد السكندري - المصري - فاركو - بتروجيت - زد - موردن سبورت - سيراميكا كليوباترا - حرس الحدود - البنك الأهلي - إنبي - الإسماعيلي - طلائع الجيش - الجونة - سموحة - غزل المحلة - كهرباء الإسماعيلية - المقاولون العرب - وادي دجلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة القمة قرعة الدوري المصري الاتحاد المصري موعد مباراة القمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الدولار يتراجع 23 قرشا في البنوك بنهاية تعاملات الأحد
سبب انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالجيزة وموعد عود التيار - بيان رسمي
ثلاث مناطق فقط.. تفاصيل الهدنة التي أعلنتها إسرائيل في غزة
45 درجة في الظل.. الطقس: بدء ذروة الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد