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عاجل.. الزمالك يبدأ مشواره في الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا

04:26 م الأحد 27 يوليه 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

أسفرت قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026، عن مواجهة فريق الزمالك لنظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى للمسابقة المحلية.

وأقيمت اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

ومثل كل من جون إدوارد المدير الرياضي وعبد الناصر محمد مدير الكرة نادي الزمالك في قرعة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري يوم 8 أغسطس المقبل وفقاً لما أعلنته من قبل رابطة الأندية المحترفة.

ويشهد الموسم الجديد من الدوري المصري، مشاركة 21 ناديًا، بعد صعود 3 أندية، وإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

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فريق الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز قرعة مسابقة الدوري الممتاز
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