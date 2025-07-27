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نجم الأهلي السابق: ما يحدث في معسكر تونس حاليا نتاج كأس العالم

02:32 م الأحد 27 يوليه 2025

فريق الأهلي

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كتب- محمد خيري:

أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق، أن كأس العالم للأندية غير من مفهوم كرة القدم وتحضيرات الأندية للبطولات.

وقال عيد المنعم في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "كأس العالم للأندية جعل مفهوم كرة القدم يتغير عند الأندية".

وأضاف: "إدارة الأهلي اشتغلت بشكل جيد للغاية في كأس العالم للأندية، وما نراه الآن في معسكر الأهلي نتاج كأس العالم للأندية".

وتابع: "الأهلي يستطيع اللعب في حضور 21 فريقا في الدوري الممتاز، وجميع الفرق المصرية عانت من تلاحم المواسم".

وأردف: "الأندية الشعبية عانت وتأثرت من تلاحم المواسم وهذا الموسم رابطة الأندية تلاشت التلاحم الذي عانت منه الكرة المصرية السنوات الماضية".

واختتم تصريحاته: "أداء ياسين مرعي ابهرني أمام البنزرتي التونسي، وخامة مبشرة للنادي الأهلي وتشعر انه يلعب للأهلي منذ سنوات".

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شريف عبد المنعم كأس العالم للأندية معسكر تونس
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