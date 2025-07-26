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جناح الزمالك يقترب من فاركو (خاص)

03:47 م السبت 26 يوليو 2025
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    حازم أسامة
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    حازم أسامة
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    حازم أسامة
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

اقترب الجناح الشاب بصفوف الزمالك حازم أسامة من الانضمام لصفوف فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن حازم أسامة حال إتمام الصفقة سينضم لصفوف فاركو على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ونوه المصدر إلى أن إدارة نادي فاركو توصلت لاتفاق مع نظيرتها في الزمالك لاستعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن صاحب الـ 21 عاماً قد تلقى عروضاً في الفترة الأخيرة من بعض أندية الدوري الممتاز قبل أن يحسم موقفه ويفضل الانتقال لنادي فاركو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اللاعب الذي ينشط في مركزي الجناح والمهاجم شارك مع الفريق الأول للزمالك بـ 6 مباريات لم يسجل أو يصنع خلال 115 دقيقة لعب.

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