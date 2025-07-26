"ينزف دمًا".. حادث سير للاعب الزمالك السابق (صورة)

تعرض مدافع الزمالك السابق أحمد الرفاعي لحادث سير اليوم السبت إذ نشر صورًا له ينزف دمًا إثر الحادث فيما تعرضت سيارته لشروخ بالزجاج.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق أن رفاعي قد توصل لاتفاق مع مسؤولي غزل المحلة للانضمام لصفوف فريقهم بعد نهاية تعاقده مع الزمالك بنهاية موسم 2024/25.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللاعب صاحب الـ 22 عامًا سيوقع على عقد مع غزل المحلة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وشارك اللاعب الشاب مع الفريق الأول للزمالك في مباراتين ببطولة الدوري منذ تصعيده للفريق الأول في موسم 2021/22.

وكان فريق غزل المحلة قد تذيّل جدول ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط بالموسم الماضي من الدوري برصيد 23 نقطة.

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