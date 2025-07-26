المدير الرياضي لاتحاد جدة: لا نستبعد انضمام فينيسيوس للدوري السعودي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي اتحاد جدة السعودي، إن لا يستبعد انضمام النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد إلى الدوري السعودي.

الجناح صاحب الـ 25 عامًا انضم لصفوف ريال مدريد بالانتقالات الصيفية لموسم 2018/2019 قادمًا من صفوف فلامنجو البرازيلي ويمتد عقده مع النادي الإسباني حتى يونيو 2027.

وأضاف المدير الرياضي لنادي اتحاد جدة في حوار نشرته صحيفة ماركا اليوم السبت:"لا أستبعد انضمام فينيسيوس إلى الدوري السعودي على الإطلاق، أعتقد أنه جزء من فكرة وخطة أن نكون من أقوى الدوريات في العالم، وفينيسيوس بالتأكيد لديه جميع الشروط للانضمام إلى هذا الدوري".

وأشار بلانيس إلى أن كأس العالم للأندية كان اختبارًا جيدًا للدوري السعودي للسماح للاعبين بالقدوم في مرحلة مهمة من مسيرتهم المهنية ـ في إشارة منه لمسيرة الهلال المميزة بالنسخة الماضية ـ .

فريق الهلال كان قد تأهل لدور ربع النهائي بالفوز على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي قبل الخسارة في دور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف على يد فلومينينسي البرازيلي.

وأتم مسؤول اتحاد جدة تصريحاته بقوله:"حتى في فريقنا قمنا بالعديد من التحركات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وكنا مؤثرون في السوق، لاعبون مثل ستيفن بيرجوين، حسام عوار، موسى ديابي تتراوح أعمارهم بين 25 و26 و27 عامًا في لحظات جيدة من مسيرتهم المهنية وانضموا لنا، بالإضافة إلى الشباب الذين نعتمد عليهم، مثل أوناي هيرنانديز أو ماريو ميتاج".

فينيسوس شارك بقميص ريال مدريد خلال الموسم الماضي بـ 58 مباراة سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 19 لزملائه.

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