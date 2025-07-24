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حقيقة اقتراب الزمالك من التعاقد مع ظهير حسنية أغادير.. مصدر يكشف لمصراوي

06:17 م الخميس 24 يوليو 2025

نادي الزمالك

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كتب - مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة بالنادي تتابع عن قرب اللاعب المغربي أيمن تيرازي، ظهير أيمن فريق حسنية أغادير، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن تيرازي، من مواليد 2005، يعد خياراً مناسباً إذ يمكن قيده ضمن فئة تحت السن، ما يمنح النادي مرونة أكبر في تدعيم مركز الظهير الأيمن دون التأثير على القائمة الأساسية للفريق الأول.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم ينجح حتى الآن في التوصل لاتفاق مع أي ظهير أيمن مصري، مما دفع لجنة الكرة لتوسيع دائرة البحث خارجياً، خاصة بعد إعارة اللاعب أحمد محمود إلى الاتحاد السكندري.

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نادي الزمالك اللاعب المغربي أيمن تيرازي نادي حسنية أغادير فترة الانتقالات الصيفية
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