"ابن أصول".. الغندور يعلق على رحيل مصطفى شلبي عن الزمالك
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كتبت-هند عواد:
علق خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على رحيل مصطفى شلبي عن الزمالك، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "رحيل مصطفى شلبي من الزمالك ورغم أنه لعب أقل من 3 سنوات ورغم هجوم بعض من جماهير الزمالك عليه في المباريات إلا أنه ابن أصول ومحترم".
واختتم: "ومقدر لقيمة الزمالك والنهاردة بيودع جمهور الزمالك، والزمالك بكلمات راقية و عاطفية تدل على حبه وانتمائه للمكان".
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