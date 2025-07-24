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"ابن أصول".. الغندور يعلق على رحيل مصطفى شلبي عن الزمالك

02:24 م الخميس 24 يوليو 2025
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    مصطفى شلبي (3)
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    مصطفى شلبي
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    احتفال مصطفى شلبي بعد الهدف
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    احتفال مصطفى شلبي
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كتبت-هند عواد:

علق خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على رحيل مصطفى شلبي عن الزمالك، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "رحيل مصطفى شلبي من الزمالك ورغم أنه لعب أقل من 3 سنوات ورغم هجوم بعض من جماهير الزمالك عليه في المباريات إلا أنه ابن أصول ومحترم".

واختتم: "ومقدر لقيمة الزمالك والنهاردة بيودع جمهور الزمالك، والزمالك بكلمات راقية و عاطفية تدل على حبه وانتمائه للمكان".

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مصطفى شلبي خالد الغندور الزمالك رحيل مصطفى شلبي
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