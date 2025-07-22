قبل اعتزاله.. ماذا قدم باسم علي طوال 16 عاما؟

كتبت-هند عواد:

أعلن باسم علي لاعب الأهلي ومودرن سبورت السابق، اعتزاله كرة القدم، بعد رحلة استمرت لمدة 16 عاما.

وكتب صاحب الـ37 عاما، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "بسم الله الرحمن الرحيم/ اليوم سأفتقد هذه اللعبة وهي لعبة كرة القدم التي عشقتها منذ الصغر، سأفتقد مدربين ولاعبين وإداريين وعمال غرف الملابس وكل المسئولين، سأفتقد أجمل أيام حياتي وهي من داخل الملعب، ولكنها سنة الحياة، بشكر كل واحد تعاملت معاه منذ بدايتي فنادي شهداء الإسماعيلية ثم انتقالي لنادي بترول أسيوط ثم نادي المقاولون العرب، بيتي اللي تعرفت من خلاله واللي خيره عليا، وكان السبب في تألقي وظهوري واللعب لمنتخب مصر وبعدها الانتقال للنادي الأهلي أعظم نادي في الكون".

وأضاف: "تحقيق الإنجازات والبطولات وأسعد أيام حياتي كانت في هذا النادي الأعظم في التاريخ ثم انتقالي لنادي الجونة المحترم ومزاملة لاعبين كبار، ثم عودة لنادي المقاولون العرب، وبعدها انتقالي لنادي فيوتشر مودرن سبورت حاليا ومغامرة كانت على مدار ثلاث سنوات مليئة بالنجاحات، سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي ومزاملة جيل عظيم فهذا النادي ثم رجوعي لنادي المقاولون والمشاركة في تحقيق هدف صعوده للدوري الممتاز ومكانه وسط الكبار".

واختتم باسم علي: "مسيرة أعتز وأتشرف بها وسط أهلي وصحابي وبحمد ربنا اني طلعت منها بخير وارجو من الله التوفيق فيما هو قادم وبشكركم شكرا جزيلا".

ماذا قدم باسم علي طوال مسيرته؟

بدأ باسم علي مسيرته في نادي بترو أسيوط، وانتقل إلى المقاولون العرب عام 2009، واستمر مع الفريق لمدة 5 سنوات، قبل أن ينتقل إلى الأهلي عام 2014، وفي عام 2020 رحل بشكل نهائي عن الأهلي ليعود إلى ذئاب الجبل من جديد.

وفي عام 2022، انتقل باسم علي إلى مودرن سبورت، وعاد إلى المقاولون العرب من جديد الموسم الماضي، ليصعد معهم إلى الدوري الممتاز.

وخاض باسم علي 321 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها، وسجل 8 أهداف وصنع 19 آخرين.

وحصد باسم علي 7 بطولات طوال مسيرته، وبالتحديد بقميص النادي الأهلي، وهذه البطولات هي: الدوري المصري، كأس مصر، كأس السوبر المصري، دوري أبطال أفريقيا.