"لازم نسيب شغل المكايدة".. تصريحات مفاجئة من شوبير عن الزمالك

كتب - محمد القرش:

تغنى الإعلامي أحمد شوبير بالتطورات التي طرأت على نادي الزمالك من حيث المسؤولين وطريقة العمل.

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة "أون تايم": "بقالي كام يوم بقول الزمالك شغال في هدوء وده بيؤدي للنجاح، لكن القصص اللي بيبقى حواليها هيصة وصحابها يطلعوا يلعبوا على مشاعر الجماهير، تعرف أن الدنيا مش هتنجح".

وأضاف: "لكن لما يبقى فيه حالة من الهدوء والصمت وعدم الظهور تعرف أن بشائر النجاح هلت، الكلام اللي انا بقوله مسؤول عنه تمام، ما يحدث من إعادة ترتيب في فريق الكرة بالزمالك لم يحدث منذ سنوات".

وواصل: "الزمالك كان بيعاني من الدوشة والهيصة والأنانية والعنترية، الكل كان بيلعب على وتر جماهير الزمالك بتصريحات كل شوية ويهبدوا تصريحات".

وأردف: "الزمالك بدء في إعادة البناء اللي بتاخد سنوات ومحتاجة صبر شوية، دلوقتي الزمالك جاب ناس عارفه بتعمل ايه، ومش لازم المسؤولين يبقوا لاعبى كرة قدامى".

وأتم اللاعب السابق للنادي الأهلي: "شوفت إعلان آدم كايد لاعب الزمالك الجديد عجبني، ولازم نتخلص من شغل المكايدة في فيديوهات تقديم اللاعبين".