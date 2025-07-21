"فتوح ابننا في الأول والأخير".. نجم الزمالك الأسبق يعلق على أزمته الأخيرة
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كتب - نهى خورشيد
تضامن أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، مع اللاعب أحمد فتوح بعد أزمته الأخيرة داخل معسكر القلعة البيضاء استعداداً للموسم الرياضي الجديد.
وقال منصور في تصريحات تلفزيونية:" مع معاقبته بسبب ما بدر منه، لكنني ضد فكرة القضاء عليه "الذبح الإعلامي" لأنه في الأول والأخير أحد أبناء النادي، ويجب دعمه بدلا من القضاء عليه".
وأضاف:"أنا مع إبعاد فتوح لفترة عن المشاركة في المباريات ولكن بعد ذلك يتم الاستعانة به بشكل طبيعي".
وعن الصفقات الجديدة قال:" ما زالنا بحاجة لتدعيمات في الدفاع والهجوم، وأن الحكم على الصفقات الجديدة سيكون بعد انطلاق الدوري".
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