كتب - نهى خورشيد

تضامن أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، مع اللاعب أحمد فتوح بعد أزمته الأخيرة داخل معسكر القلعة البيضاء استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية:" مع معاقبته بسبب ما بدر منه، لكنني ضد فكرة القضاء عليه "الذبح الإعلامي" لأنه في الأول والأخير أحد أبناء النادي، ويجب دعمه بدلا من القضاء عليه".

وأضاف:"أنا مع إبعاد فتوح لفترة عن المشاركة في المباريات ولكن بعد ذلك يتم الاستعانة به بشكل طبيعي".

وعن الصفقات الجديدة قال:" ما زالنا بحاجة لتدعيمات في الدفاع والهجوم، وأن الحكم على الصفقات الجديدة سيكون بعد انطلاق الدوري".