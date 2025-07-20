

كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر عن الوجهة المحتملة المقبلة للاعب النادي الأهلي كريم وليد (نيدفيد) خلال فترة الانتقالات الصيفة الجارية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى اللاعب يرغب في الانضمام لنادي سيراميكا كليوباترا بعدما أبلغ مسؤولي الأهلي برفضه كافة العروض التي وصلته باستثناء عرض سيراميكا كليوباترا الذي يراه مناسبًا له.

ونوه المصدر إلى أن المدير الفني لسيراميكا كليوباترا علي ماهر يرغب في التعاقد مع كريم وليد ما جعل اللاعب يتحمس للانضمام لصفوف فريقه.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الصفقة كانت ستتم مؤخرًا ولكن الأهلي تراجع بسبب عدم التوصل لاتفاق مُرضي بالنسبة له.

اللاعب صاحب الـ 27 عاماً يتبقى له موسمًا واحدًا مع النادي الأهلي على نهاية تعاقده.

ولم يضم الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الإسباني ريبيرو كريم وليد إلى بعثة الفريق التي غادرت إلى تونس.

يذكر أن اللاعب قد خاض مع فريق الأهلي بالموسم الماضي 10 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

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