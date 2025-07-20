"قلتله الناس بتحبك".. شوبير يكشف تفاصيل حديثه مع وسام أبو علي

كتب - محمد الميموني:

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل الحديث الشخصي الذي دار بينه وبين المهاجم الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي.

الأهلي، بحسب تصريحات مصدر مسؤول به لمصراوي اليوم الأحد، قد وافق على رحيل المهاجم الفلسطيني بصفوفه وسام أبو علي لنادي كولومبوس الأمريكي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال شوبير خلال حلقة برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت اليوم الأحد:"الحوار اللي دار بيني وبين وسام أبو علي شخصياً قالي بالحرف الواحد كده (أنا همشي) فقلتله (ليه ده الناس كويسة وبتحبك؟) وسام رد وقالي في عروض كتير.. ووسام ثقافة أوربية".

وأشار شوبير إلى أن الأهلي من الصعب أن يعثر مجددًا على مهاجم من العيار الثقيل مثل وسام أبو علي ومن المؤكد أن النادي الأهلي شكّل الفارق لوسام أبو علي.

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع المهاجم الفلسطيني الدولي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من نادي سيريوس السويدي بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وشارك اللاعب بقميص الأهلي منذ انضمامه بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه.