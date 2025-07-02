أول رد من الزمالك حول أزمة اللاعبة البرازيلية ميلكا

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية اشتعال شرارة أزمة داخل صفوف نادي الزمالك، بعد تصريحات اللاعبة البرازيلية ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، المحترفة في فريق كرة الطائرة السابق، والتي عبرت عن استيائها من تأخر صرف مستحقاتها المالية.

ونشرت ميلكا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لشعار نادي الزمالك، مع تعليق صريح قالت فيه: "أدفع مالي، لم يدفعوا لي ما يدينون لي به بعد."

وفي رد سريع على هذه التصريحات، حرص شريف صفوت، المنسق العام للمدربين واللاعبين الأجانب في الزمالك، على توضيح ملابسات الأزمة، خلال ظهوره في برنامج زملكاوي على شاشة قناة النادي.

وقال صفوت إن الإدارة قامت بصرف مستحقات اللاعب حتى شهر أبريل الماضي، وتم الاتفاق على سداد راتب الشهر الأخير في موعده المحدد، لكن الإدارة فوجئت بتقديم ميلكا شكوى إلى الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وأضاف: "كان هناك اتفاق واضح مع ميلكا على موعد السداد، إلا أن تصرفها بتقديم الشكوى للاتحاد الدولي جاء مفاجئًا لنا، تواصلنا مع الاتحاد وتم الاتفاق على تسوية الأمر بشكل قانوني في المهلة المحددة."

وأكد صفوت التزام الزمالك بسداد كافة المستحقات المالية المتبقية، مشيرًا إلى أن اللاعبة سوف تستلم راتبها المتبقي قبل 8 يوليو، كما تم الاتفاق عليه.