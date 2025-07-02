جهاز طبي جديد في الزمالك.. التفاصيل بالأسماء

كتب- محمد خيري:

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على تعيين جهاز طبي جديد خلال المرحلة المقبلة بعد رحيل محمد أسامة طبيب الفريق السابق.

ووجه نادي الزمالك الشكر، للدكتور محمد أسامة، بعد العمل في النادي الأبيض لمدة 8 سنوات متواصلة، متمنيا له التوفيق.

وأكد مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لموثع "مصراوي"، أن نادي الزمالك، قرر تعيين أيمن فريد، الطبيب السابق للفريق، رئيسا للجهاز الطبي لنادي الزمالك.

وأضاف المصدر، أن الإعلان الرسمي، سيكون فور إعلان البلجيكي، تعيين يانيك فيريرا مديرا فنيا للفريق.

وكان نادي الزمالك أتم اتفاقه مع البلجيكي يانيك فيريرا، لتولي تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، خلفا لأيمن الرمادي، على أن يصل المدير الفني اليوم إلى القاهرة.