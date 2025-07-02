بداية الإعداد للمونديال.. أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب

كتب- محمد خيري:

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما، للمعسكر المفتوح من 3 إلى 31 يوليو ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم للشباب تشيلي 2025.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر – أحمد وهب – أحمد منشاوي.

خط الدفاع: إبراهيم عادل – محمد إبراهيم – محمد عوض – أحمد عايدين – عبد الله سوبينجي – معتز محمد – أحمد زيزو – عبد الحميد أحمد – محمد جمال – محمود لبيب – مؤمن شريف – مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد كاكا – محمد السيد – سيف سفاجا – أحمد وحيد – مروان محمود – محمد عبد الله – عمر سيد – حامد عبد الله – أحمد أبو الفتح – يوسف شلبي – محمود صلاح – ياسين عاطف – علي إيهاب – أحمد ناجي.

خط الهجوم: محمد الدسوقي – يوسف صابر – أدهم كريم – محمد هيثم – حسن صابر.

وتقام منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر من عام 2025 الجاري.