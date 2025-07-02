فيريرا.. مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة اليوم رفقة 4 مساعدين

كتب- محمد خيري:

تقرر أن يصل إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، يانيك فيريرا، المدير الفني الجديد للفريق الأول لنادي الزمالك.

وأتم نادي الزمالك اتفاقه مع المدير الفني الجديد، البلجيكي يانيك فيريرا ووقع بالفعل على العقود لمدة موسمين، بداية من الموسم الحالي.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن يانيك فيريرا يصل إلى القاهرة اليوم برفقة 4 مساعدين، مع وجود عنصر مصري في الجهاز.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن الجهاز الفني سوف يتكون من، يانيك فيريرا مديرا فنيا، والمدرب المساعد الفرنسي بيير باهرلي، ومدرب حراس المرمى الصربي چوجوسلاف لازيتش، ومدرب الأحمال وإعادة التأهيل: البلجيكي جلين فيركوترين، ومحلل الأداء الفرنسي چوليان لاچوكس.

فيريرا سوف يحصل من الزمالك وباقي الجهاز على براتب 50 ألف دولار شهريا، حيث يتقاضى المدير الفني 40 ألف دولار، وباقي الجهاز 10 آلاف.