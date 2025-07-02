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"دوري الدرجة الثانية".. الغندور يفجر مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي

12:39 م الأربعاء 02 يوليو 2025
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  • عرض 6 صورة
    هدف وسام أبو علي في بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    هدف وسام أبو علي في بورتو
  • عرض 6 صورة
    هدف وسام أبو علي
  • عرض 6 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 6 صورة
    وسام أبو علي_1
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كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة بشأن رحيل الفلسطيني وسام أبو علي عن النادي الأخلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بالنادي الأهلي كشف لبرنامج ستاد المحور عن وصول عرض من أحد أندية دوري يلو السعودي (الدرجة الثانية) للتعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر أكد أن هذا العرض هو الأكبر من حيث قيمته المادية ووصل إلى ما يقرب من 8 مليون دولار وهو ضِعف الرقم الذي وصل لوسام من أحد الأندية الأوروبية".

وأضاف: "وسام رفض العرض مؤكدًا أنه لا ينوي الذهاب للعب في الدرجة الثانية ويترك الأهلي وأن رحيله فقط سيكون إلى أوروبا وهناك عروض ستصل خلال أيام كما أكد وكيل اللاعب لمسؤولي الأهلي".

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الأهلي الغندور وسام أبو علي أخبار الأهلي النادي الأهلي
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