"الغضب يسيطر على اللاعب".. ماذا يحدث لـ السعيد بسبب الزمالك؟

مازال الغموض يسيطر على مستقبل عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، الذي انتهى عقده، سواء بالاستمرار وتجديد عقده أو الانتقال لنادي أخر.

عبدالله السعيد، طلب من قبل الحصول على مبلغ 35 مليون جنيه في الموسم والتجديد لمدة موسمين، بينما يرى الزمالك أنه لا يستحق سوى مبلغ 20 مليون في الموسم، في ظل بلوغه سن الـ40.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" أن اللاعب عبدالله السعيد، يشعر بحالة شديدة من الغضب في الفترة الحالية، بسبب تجاهله من قبل مسؤولي الزمالك.

وأوضح المصدر، أن "السعيد" تواجد في ألمانيا خلال الفترة الماضية، من أجل الخضوع لجلسة علاجية بعدما شعر بآلام في الظهر، وبعدها تواجد في فترة راحة قبل أن يعود مرة أخرى.

وأضاف المصدر، أن اللاعب يشعر بتجاهل من مسؤولي الزمالك، وهو ما يعني عدم الحاجة لجهوده، ولذلك يدرس حاليا باقي العروض المقدمة له، من الدوري المصري.

واختتم المصدر، أن هناك مهلة من السعيد حتى نهاية الأسبوع، وبعدها يتم النظر للعروض الآخرى، رغم أنه منفتح على عودة التفاوض مرة أخرى مع نادي الزمالك لحسم التجديد، مع التنازل عن بعض الأمور المادية.