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نظارات للحراس وقرار ريبيرو.. 25 صورة ترصد أبرز لقطات مران الأهلي اليوم في تونس

11:02 م السبت 19 يوليه 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 25 صورة
    مران الأهلي الجماعي
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كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية لليوم الثاني على التوالي بمعسكر الفريق في تونس، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وخاض الفريق مرانه الجماعي اليوم، على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة بمدينة طبرقة بتونس، ضمن استعدادات المارد الأحمر للموسم الجديد 2025-2026.

وظهر حراس مرمى النادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق اليوم، وهم يرتدون نظارات جديدة، وهى التي تعمل على مساعدة الحراس على تقوية سرعة ردة الفعل لدى حراس المرمى.

وقرر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، إقامة تدريبات الفريق خلال معسكر تونس على فترتين.

وسيخوض المارد الأحمر أكثر من مباراة ودية، خلال معسكر الفريق بتونس، حيث سيواجه فريق الملعب التونسي، يوم الإثنين المقبل، ثم يخوض المباراة الودية الثانية يوم الجمعة الموافق 25 من الشهر ذاته أمام البنزرتي التونسي.

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مران الأهلي الجماعي الأهلي
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