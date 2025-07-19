موعد قرعة الدوري المصري 2025-2026

كتب- نهى خورشيد:

أعلن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، موعد إجراء قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026.

وأكد حسن في تصريحات تلفزيونية أن مراسم القرعة ستُجرى يوم الأحد الموافق 27 يوليو الجاري، بمقر مشروع الهدف، بمشاركة مندوبي الأندية الـ18.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة حددت في وقت سابق يوم 8 أغسطس 2025 موعداً لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، بعد التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، ورابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، بالإضافة إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

ومن المقرر أن تُختتم المسابقة في مايو 2026، لتواصل الرابطة التزامها بإنهاء الدوري في موعد متوافق مع أجندة الدوريات الأوروبية، للموسم الثاني على التوالي.