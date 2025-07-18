كتب- محمد عبدالهادي:

مرت علاقة عبدالله السعيد مع نادي الزمالك بمراحل متباينة، بدأت بموقفه كلاعب في الأهلي، ثم مرحلة التوقيع المبدئي، وأخيرًا تحوله إلى أحد نجوم الفريق بعد التجديد.

وأعلن نادي الزمالك اليوم الخميس، تجديد تعاقده رسميًا مع اللاعب عبدالله السعيد لمدة موسمين، لتستمر رحلته داخل جدران القلعة البيضاء.

وفيما يلي أبرز تصريحات عبدالله السعيد عن الزمالك في كل مرحلة:

أولاً تصريحات السعيد قبل الانضمام للزمالك:

كشف السعيد خلال تواجده في بيراميدز أنه وقع لنادي الزمالك بشكل سري في 2018 أثناء أزمته مع القلعة الحمراء، قائلًا: "وقعت للزمالك وأنا في الأهلي حفاظًا على مستقبلي قبل كأس العالم، لو كانوا أعلنوا توقيعي وقتها كان الأهلي هيجمّدني".

وأوضح أن خطوة توقيعه للزمالك جاءت بسبب شعوره بأن الأهلي أغلق الباب في وجهه، مضيفًا: "قالوا لي شوف مصلحتك، فلما روحت الزمالك زعلوا.. كانوا عايزين يدمروا مستقبلي".

ثانيًا.. تصريحات عبدالله السعيد بعد الانضمام للزمالك

مع بداية تجربته مع الزمالك، كشف السعيد أن مشاعره تغيرت، قائلًا: "انتقالي للزمالك كان بالعاطفة.. حسيت إني رجعت للحياة من جديد بعد التوقيع".

أضاف في تصريحات لاحقة: "جمهور الزمالك خلاني أشعر بقيمتي كلاعب، أقدّر حبهم وتشجيعهم، وده أكبر مكسب بالنسبالي".

عن مفاوضات التجديد، قال السعيد خلال الموسم الأول مع الزمالك: "طلبت تأجيل مفاوضات التجديد علشان أركز مع الفريق وأشوف مستقبل النادي، كان مهم بالنسبالي أعرف طموح الإدارة".

ثالثا تصريحات عبدالله السعيد بعد تجديد عقده

نشر عبدالله السعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": اخترتُ أن أختتم المسير في حضرة الكيان الكبير… نادي الزمالك."

وواصل: " اخترتُ أن أضع النقطة الأخيرة في سطرٍ كتبه جمهورٌ لا يعرف سوى لغة الحُب، ولا يقرأ إلا بحروف الوفاء.

واختتم: "وعدٌ من القلب… أن أهب كل ما تبقّى من عطائي لقميص الزمالك وجماهيره العظيمة".