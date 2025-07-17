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النادي الإسماعيلي يعلن تجديد عقد حارس مرمى الفريق

10:38 م الخميس 17 يوليو 2025
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    أحمد عادل عبد المنعم ووالدته
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    أحمد عادل عبد المنعم
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    نادي الإسماعيلي
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    نادي الاسماعيلي
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كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الإسماعيلي، تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد عادل، لمدة موسم ليستمر مع الفريق حتى نهاية موسم 2026.

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد صاحب ال 38 عاما مع النادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، قبل أن يمدد تعاقده مع الفريق لموسم آخر.

وانضم عادل إلى النادي الإسماعيلي في سبتمبر من عام 2021 قادما من فريق الجونة، في فقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الفريق.

وشاك عادل منذ انضمامه إلى قلعة الدراويش، في 56 مباراة بمختلف البطولات، تلقت شباكه خلالهم 61 هدفا، فيما حافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة.

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النادي الإسماعيلي أحمد عادل عبد المنعم تجديد عقد أحمد عادل عبد المنعم آخر أخبار النادي الإسماعيلي
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