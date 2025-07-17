" فضلت عدم الإعلان نظرا للظروف".. استقالة مفاجئة في الأهلي

كتب- محمد خيري:

أعلن محمد ثابت، المتحدث الرسمي لقطاع الكرة بالنادي الأهلي، التقدم باستقالته، من منصبه، والاكتفاء بالفترة القصيرة التي قضاها داخل القلعة الحمراء.

وكتب محمد ثابت، في منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقدمت باستقالتي من منصب مسؤول الإعلام والمتحدث الرسمي لقطاع الكرة، لكني فضلت عدم الإعلان عنها سابقاً نظرا لارتباطات الفريق المهمة في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "أعتز بالفترة القصيرة التي قضيتها في النادي الأهلي الكبير واكن له ولمسؤوليه ولجماهيره العظيمة الكثير من الاحترام".

واختتم تصريحاته: "مرة أخرى، أشكر جماهير النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب وكذلك الكابتن القدير محمد رمضان الذي كان له دورا بارزا في قبولي لهذه المهمة واتمنى للجميع التوفيق المستمر".