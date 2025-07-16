آدم كايد.. 10 معلومات وأرقام عن صفقة الزمالك المنتظرة

كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل نادي الزمالك تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، حيث اقترب من حسم صفقة التعاقد مع الجناح الفلسطيني السويدي آدم كايد، في صفقة انتقال حر، بعدما أنهى ارتباطه مؤخرًا مع نادي NAC بريدا الهولندي.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب الشاب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، للخضوع للكشف الطبي وإنهاء إجراءات التعاقد رسميًا مع الزمالك.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية أبرز المعلومات عن آدم الكايد كالتالي:

الاسم الكامل: آدم حمزة جهاد أحمد كايد

- تاريخ الميلاد: 2 مارس 2002 (23 سنة)

- المراكز: جناح أيسر، وسط هجومي، جناح أيمن

- الجنسية: فلسطيني (مولود في السويد بفضل أصول فلسطينية)

- سبق ولعب في الدوري السويدي والنرويجي قبل رحيله إلى هولندا.

- بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، تبلغ القيمة السوقية لآدم كايد نحو 300 ألف يورو.

- اختار اللعب لمنتخب فلسطين في مارس 2025، وخاض حتى الآن 4 مباريات دولية دون تسجيل أهداف

أرقام آدم الكايد في مسيرته الاحترافية.

- الدوري الهولندي (2023–2025) مع فريق برادا:

موسم 2024–25 بالدوري الهولندي (Eredivisie): 16 مباراة (1 كأساسي + 5 كبديل)، لعب 461 دقيقة، سجل هدفًا واحدًا بدون تمريرات حاسمة.

إجمالي مشاركاته مع NAC: 24 مباراة، 1 هدف، 674 دقيقة لعب .

- مع فريق Helsingborg (السويد): في موسمي 2021 – أوائل 2022، خاض 26 مباراة وسجل 5 أهداف .

- مع فريق Stabæk النرويجي (إعارة – أواخر 2022): 3 مباريات دون أهداف .