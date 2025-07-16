ياسين مرعي: انضمامي للأهلي شرف.. وحلم حياتي تحقق

كتبت-هند عواد:

تحدث ياسين مرعي لاعب الأهلي الجديد المنضم إلى الفريق من فاركو، عن طموحه مع القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه حقق حلم حياته.

وقال ياسين مرعي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "انضمامي للنادي الأهلي شرف كبير، وخطوة من أهم أحلام حياتي، وأنا سعيد للغاية لأن الحلم تحول إلى حقيقة، وأشكر مسؤولي الأهلي على ثقتهم بقدراتي، خاصة الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، الذي كان على تواصل مستمر معي، ‏حتى خلال فترة مشاركة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، واستمر دوره في المفاوضات إلى أن تمت بنجاح، وأتمنى أن ‏أكون على قدر هذه الثقة".

وأضاف: "انضمامي للنادي الأهلي مسئولية كبيرة، خاصة بعد اختياري من بين العديد من الأسماء التي كانت مرشحة للانتقال إلى الفريق، وهذا الاختيار يضعني تحت مسئولية مضاعفة ويجعلني أقاتل لنيل ثقة الجهاز الفني، وعن نفسي لدي رغبة أكيدة في إثبات ‏ذاتي وجدارتي بالفرصة التي حصلت عليها، ولتحقيق العديد والعديد من البطولات، وكتابة التاريخ، ووضع بصمة قوية مع الأهلي.".

وواصل: "اللعب للأهلي حلم لأي لاعب، وأكبر نقلة في مسيرة كل من انضم إليه، فهي مهمة صعبة بسبب البطولات التي ‏ينافس عليها الفريق، وكذلك جماهير النادي التي لا تقبل سوى الفوز بكل البطولات، مما يتطلب من الجميع تحمل المسئولية ‏داخل وخارج الملعب".

وأكمل: "الأهلي هو النادي رقم 1 في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، والانضمام إليه يساعد أي لاعب على النجاح، في ظل منظومة العمل الناجحة بشهادة الجميع، فضلًا عن تاريخ الأهلي الذي يتحدث عن نفسه، ومنذ اليوم الأول لي داخل ملعب ‏مختار التتش، لمست من الجميع الدعم والمساندة، وهو أمر معروف عن الأهلي، وكذلك جماهير النادي التي دعمتني بشدة بعد الحديث عن الانضمام للفريق".

وشدد: "من دون شك المنافسة صعبة للغاية خاصة في وجود الأسماء الكبيرة التي يكتظ بها الفريق، الجميع ‏لديهم القدرة على المشاركة في المباريات والانضمام إلى المنتخب، وهو ما يميز الأهلي عبر تاريخه، فهو دائمًا يضم الأفضل في كل ‏المراكز، مما يساعد على تطور أداء الجميع، قائمة الأهلي اعتادت دائمًا على تواجد الأساطير بشكل عام، وأنا سعيد للغاية بفرصة ‏الانضمام للفريق، وأتمنى أن أكتب لنفسي تاريخًا مثلهم".

واختتم ياسين مرعي: "الموسم المقبل سيكون صعبًا للغاية، والجماهير تنتظر الفوز بكل البطولات، وسوف نجتهد ونقاتل من أجل تحقيق كل ‏البطولات التي نشارك بها، وعلى الصعيد الشخصي أتطلع لتحقيق أرقام عديدة، بعد أن حققت أول أحلامي بارتداء قميص النادي، ‏وطموحي أن أقدم كل ما يمكن خلال الفترة القادمة".

اقرأ أيضًا:

هل رحل نهائيا؟.. مصير مصطفى شلبي بعد خروجه من معسكر الزمالك

الزمالك يحسم صفقة فلسطينية جديدة مجانا