الجهاز الفني حسمها.. تطور جديد حول انتقال حمدي فتحي إلى بيراميدز

كتب- محمد خيري:

كشفت تقارير صحفية قطرية، اقتراب حمدي فتحي، لاعب فريق الوكرة، بشدة من العودة للقاهرة، عبر بوابة نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حمدي فتحي قد انضم لصفوف الوكرة في صيف 2023 قادما من الأهلي بعقد يمتد لـ4 مواسم.

وأوضحت صحيفة العربي القطري، أن فتحي أبدى رغبة كبيرة في الانضمام إلى بيراميدز خلال الفترة الحالية.

وأضاف التقرير، أن قرار موافقة النادي، النادي جاء بعد موافقة الجهاز الفني على رحيل اللاعب.

وأضاف، أنه من المنتظر أن تقوم إدارة النادي خلال الساعات المقبلة بمناقشة المقابل المادي المعروض من بيراميدز وآلية الدفع

وبعدها يقوم اللاعب بالتوقيع على العقود رسميا ليصبح لاعبا جديدا في صفوف الفريق السماوي.

جدير بالذكر، أن حمدي فتحي شارك مؤخرا مع فريق الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية، التي ودع الأحمر منافستها مبكرا وتحديدا من الدور الأول.