مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

نيس

0 0
17:00

أوباجن

جميع المباريات

إعلان

الجهاز الفني حسمها.. تطور جديد حول انتقال حمدي فتحي إلى بيراميدز

02:48 م الأربعاء 16 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حمدي فتحي (2)
  • عرض 11 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 11 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 11 صورة
    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي
  • عرض 11 صورة
    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي (2)
  • عرض 11 صورة
    حمدي فتحي من مران الأهلي في ميامي
  • عرض 11 صورة
    حمدي فتحي من مران الأهلي (1)
  • عرض 11 صورة
    حمدي فتحي من مران الأهلي (2)
  • عرض 11 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 11 صورة
    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشفت تقارير صحفية قطرية، اقتراب حمدي فتحي، لاعب فريق الوكرة، بشدة من العودة للقاهرة، عبر بوابة نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حمدي فتحي قد انضم لصفوف الوكرة في صيف 2023 قادما من الأهلي بعقد يمتد لـ4 مواسم.

وأوضحت صحيفة العربي القطري، أن فتحي أبدى رغبة كبيرة في الانضمام إلى بيراميدز خلال الفترة الحالية.

وأضاف التقرير، أن قرار موافقة النادي، النادي جاء بعد موافقة الجهاز الفني على رحيل اللاعب.

وأضاف، أنه من المنتظر أن تقوم إدارة النادي خلال الساعات المقبلة بمناقشة المقابل المادي المعروض من بيراميدز وآلية الدفع

وبعدها يقوم اللاعب بالتوقيع على العقود رسميا ليصبح لاعبا جديدا في صفوف الفريق السماوي.

جدير بالذكر، أن حمدي فتحي شارك مؤخرا مع فريق الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية، التي ودع الأحمر منافستها مبكرا وتحديدا من الدور الأول.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمدي فتحي الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي الوكرة القطري بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة